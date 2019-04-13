Burcu Kıratlı boşanma iddiasına cevap verdi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, son dönemlerde boşanacakları konuşulan ünlü isimler arasında.

Söylentilere göre; Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'nın kıskançlığından sıkılmış ve avukatına boşanmak için talimat vermişti.

''GAYET MUTLUYUZ, YALAN HABER"

Oyuncu Burcu Kıratlı, geçen gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Boşanma olayı hakkında açıklama getiren Burcu Kıratlı, şunları söyledi:

"Çok şükür bir sorun yok, gayet mutluyuz. Zaten bu sıkıntılı haberlerle ilgili Sinan gerekli açıklamayı yaptı."





SİNAN AKÇIL'IN AÇIKLAMASI

Sinan Akçıl, şu açıklamayı yapmıştı: ''Her evlilikte tatsızlıklar olur. Ama Burcu'yu eski şeylerden konuşup rahatsız etmem. Asla geçmişimdeki insanlardan bahsetmedim. Ortada bir evlilik kurumu varken eski insanların adının geçmesi hem Burcu'yu hem de beni üzer. Ayrıca tek kıskanan Burcu mu? Ben de eşimi çok kıskanıyorum. Bu ilişkinin tuzu biberi.''