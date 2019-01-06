Burcu Kıratlı olay gelinliğini yorumladı

Sinan Akçıl ile sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, 1 hafta önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenmişti.

Nikahtan önce gelini almaya giden Akçıl'ın, Kıratlı'yı derin dekolteli ve mini gelinliğiyle gördüğü anda verdiği "Giyinmemiş bu ya" tepkisi, magazin gündemine oturmuştu.

Burcu Kıratlı, çok eleştiri alan gelinliğiyle ilgili konuştu.

İSTANBUL'DA KLASİK GELİNLİK GİYECEĞİM

Burcu Kıratlı, "Amsterdam'ın tarzına, ruhuna uygun model seçtim. Düğün mayısta, İstanbul'da. O zaman daha klasik bir gelinlik giyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evlendi VİDEO