Burcu Kıratlı'dan bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile popçu Sinan Akçıl geçtiğimiz yıl aralık ayında Amsterdam'da nikah masasına oturmuş; çift 6 ay sonra ani bir kararla boşanmıştı.

GÖBEĞİNDEKİ ŞİŞLİK SORULDU

İkili ayrılığa 10 gün dayanabildi. Şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan çift, geçtiğimiz hafta gittikleri mekan çıkışı görüntülendi.

Burcu Kıratlı'nın göbeğindeki şişlik 'hamile mi?' sorularını gündeme getirdi. Kıratlı, merak edilenleri anlattı:

"HAMİLE DEĞİLİM"

"Hamile değilim. evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok.

Evli olsam da bu dönemde bebek düşünmezdim. Çünkü bir projem var. Bir sağlam iş daha yaptıktan sonra düşünüyorum.

Bir daha yurt dışında evlenmeyiz. Burada ailelerimizin, sevdiklerimizin yanımızda olduğu bir şey yaparız.

"ÇOK YEMEK YERİM"

Çok yemek yiyorum. Aklınızın alamayacağı kadar çok şey yiyorum. Gece yarısı kek yerim, eve pizza söylerim. Zayıflığım genetik herhalde."







