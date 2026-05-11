Burcu Köksal: Özgür Özel burnumdan getirdi

Siyasetin gündemi yoğun...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iddialara ilişkin sorulan soruya il başkanları ve grup toplantılarının izlenerek gelişmelerin burada takip edilmesi gerektiği yanıtını verdi.

CHP KESİN İHRAÇ İLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.

Köksal'ın, parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği ve seçmen iradesine ihanet ettiği gerekçesiyle hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

Tedbirli sevk kararıyla Köksal'ın parti üyeliği askıya alındı.

7 MECLİS ÜYESİ İLE BERABER AYRILIYOR

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Burcu Köksal'ın kendisine yaptığı açıklamaları aktardı.

Yarkadaş'ın aktardığına göre 7 meclis üyesi istifa ederken bu isimlerin Köksal ile beraber AK Parti'ye geçeceği belirtildi.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM BURNUMDAN GETİRDİ"

Parti içinde baskılara maruz kalan Köksal, "CHP'de siyaset yapma imkânım kalmamıştı. Özgür Özel, kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özgür Özel benim burnumdan getirdi" dedi.

"KOCANDAN BOŞAN MESAJI YAZDIKLARI ARASINDA EN HAFİFİ"

Daha sonra Köksal'a Özgür Özel'den gelen 'Gerekirse kocandan boşan, biz parti olarak arkanda dururuz' mesajını sorduğunu söyleyen Yarkadaş, "Özgür Özel'in bana yazdığı, kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifidir." yanıtını aldığını ifade etti.

"BENİM KOCAM HİÇ HIRSIZLIK YAPMADI"

Özgür Özel'in söz konusu mesaja verdiği yanıtını da aktaran Yarkadaş, Köksal'ın ağzından şunları paylaştı:

“Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Benim kocam hırsızlık yapmadı, yolsuzluk yapmadı, otel odalarında kadınlarla basılmadı.



Benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok. Ben kocamı niye boşayacakmışım!”

"CUMHURBAŞKANIMIZLA 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜM"

Açıklamalarında AK Parti'ye geçiş sürecine de değinen Köksal, şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi.



Ben de kendisine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken.



Ama bizim savunduğumuz CHP’den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim.”

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Herhangi bir vicdan azabı hissetmediğini belirten Köksal'ın "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat.

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti’ye katılacak." sözlerini kullandığı aktarıldı.