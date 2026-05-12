Burcu Köksal'ın ilk sözleri: Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim

Siyasette transfer dönemi sürüyor...

CHP yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Burcu Köksal’ın parti değiştireceğine ilişkin iddialar, son günlerde siyaset gündeminde geniş yer bulmuştu.

Köksal, dün akşam yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya, AK Parti rozeti takıldı.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK SÖZLER

Rozet takma töreninin ardından kürsüye geçen Burcu Köksal, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Afyonkarahisar'ın gelişimi için elinden geleni yapacağını söyleyen Köksal, örtülü bir şekilde CHP'ye de tepki gösterdi.

"AİLENİN KUTSALLIĞINA İNANANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM"

Burcu Köksal ilk açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Genel Başkan Yardımcılarım, değerli milletvekillerim, çok kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar’ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek, Afyonkarahisar’ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar’ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.

Böylece CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.