Burdur'da öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Antalya'da barajda bulundu

Faili meçhul dosyalara yönelik çalışmaların gündeme geldiği bugünlerde Türkiye, kan donduran bir cinayet haberiyle sarsıldı...

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni yakılmış halde bulundu.

İncelemede Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KORKUTELİ BARAJI'NDA ARAMA ÇALIŞMALARI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

BARAJDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den sonra haber alınamaması üzerine korku dolu süreç başladı.

Baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAFE KAMERASINDA

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER OLAYI SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma derinleştikçe İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı.

Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi.

İlyas Umut D., Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti.

Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı.

Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi.

Bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

İki şüpheli şahsın ilk olarak Kübra Yapıcı ile birlikte köye geldikleri, daha sonrasında ise ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükleri öğrenildi.

Yapıcı'nın cesedi ilk olarak toprağa gömen şahıslar, daha sonrasında İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

YAKMAYA ÇALIŞTILAR

İstanbul'dan buldukları bir halı ile Burdur'a geri dönerken bir benzin istasyonundan cesedi yakmak için benzin alan şüpheliler bölgeye gelerek Yapıcı'nın cesedini topraktan çıkararak halıya sardılar.

Daha sonrasında bir varil içerisine halıya sarılmış cesedi koyan şüpheliler, benzin yardımı ile cesedi yakmaya çalıştı.

CANSIZ BEDENİN BİR BÖLÜMÜNÜ BARAJA ATTILAR

3 kere benzin döken şahıslar daha sonrasında ise cesedin yanmayan kısımlarını yanlarında getirdikleri balyoz ile parçalayarak bölgede bulunan bir baraja attı.

CİNAYET KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE İTİRAF İLE ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi ile yaşanan vahşet gün yüzüne çıktı.

İlyas Umut D.'nin itirafı sonrasında olayın diğer şüphelisi Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahısların ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi sevk edilecekleri öğrenildi.