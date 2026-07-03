Burdur'da otomobilde hareketsiz bulunan genç hayatını kaybetti

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kilitli aracın kapısını açarak şahsı dışarı çıkardı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sedye üzerinde bir süre kalp masajı uygulanan ve 21 yaşındaki Murat Kaplan olduğu belirlenen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemelere göre Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.