Burhanettin Duran: Avrupa Parlamentosu’nun gerçeği yansıtmayan raporunu reddediyoruz

Tepkiler üst üste geliyor...

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), sert eleştiriler içeren Türkiye raporu, 17 Haziran Çarşamba günü yapılan oylamada 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi.

Fransa'nın Strasbourg kentindeki parlamentoda yapılan oylamada çekimser kalmayı tercih eden parlamenterlerin sayısı ise 171 oldu.

Bağlayıcılığı olmayan belgenin son taslağına verilen 55 değişiklik önergesinden bazıları kabul edildi.

MAVİ VATAN POLİTİKASI HEDEF ALINDI

Hazırlanan raporda Türkiye'nin Mavi Vatan politikası hedef alınarak Yunanistan'a karşı bir pozitif ayrımcılık uygulandığı görüldü.

Öte yandan yıllardır çözülemeyen ve çifte standart uygulanan vize konusu içinde Türkiye suçlandı.

AKIN GÜRLEK'E YAPTIRIM TALEBİ

Taslak belgede yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım çağrısının nihai metinde düşürülmesi için herhangi bir değişiklik önergesi verilmediğinden bu vurgu raporun son halinde de yer aldı.

Raporda, "demokratik gerileme göz önüne alınarak" insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililere karşı, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin işletilmesi talebi yer alıyor.

BURHANETTİN DURAN'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu rapora en sert tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Duran, kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"RAPORUN NE DENLİ TARAFLI HAZIRLANDIĞI..."

Türkiye ulusal egemenliğinin açıkça hedef alındığını vurgulayan Duran, "Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz.

Raporda yer alan Mavi Vatan’a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ NİTELİKLİ DEĞERLENDİRMELERİ KABUL ETMİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım talebine de değinen Duran, şunları kaydetti:

“Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır.



Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki

"ÖN YARGILAR YERİNE GERÇEKLER ESAS ALINMALI"

Ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğini ifade eden İletişim Başkanı, "Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır." sözlerine yer verdi.