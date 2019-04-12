Burnunu temizleyip çöpünü yola atınca cezayı yedi

'Yerlere çöp atmayın' uyarısını ciddiye almayan bir sürücüye, polis ekipleri tarafından 108 TL ceza kesildi.

Aydınlı minibüs sürücüsü, "Ben sadece peçete attım. Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmiyordum.” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Nazilli’den Aydın'a giden Ali Soydemir, İsabeyli Mahallesi'ne geldiğinde önünde seyreden 09 R 3123 plakalı minibüsü kullanan şoförün burnunu temizleyip, çöpünü yola attığını gördü.

RADAR EKİBİNE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Yaklaşık 50 metre sonra duyarsız sürücünün aynı hareketi tekrarlaması üzerine duruma tepki gösteren Soydemir ve beraberindekiler, tepkisini yola çöp atan kişiye de iletti. Bununla da yetinmeyen Ali Soydemir, aracında bulunan yol kamerasından sürücünün yola çöp attığına dair görüntüleri alarak, denetim yapan radar ekibine iletti.

Yola çöp atan sürücüye 108 lira ceza İZLE

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Soydemir’in ihbarı üzerine Atça Mahallesi girişinde durdurulan aracın sürücüsü A.C.’ye, Kabahatler Kanununa istinaden 108 lira ceza kesildi. Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmediğini ifade eden A.C., polis ekiplerine “Yolda seyir halindeyken, başka sürücüler yola pet şişe ve bir sürü şey atıyorlar. Ben sadece peçete attım. Yola çöp atmanın suç olduğunu bilmiyordum.” dedi.

İHBAR EDENE TEPKİ GÖSTERDİ

Eline ceza makbuzu verilen sürücü, kendisini görüntüleyip ihbar eden kişiye, “Muradına erdin mi?” diyerek tepki gösterdi.