Bursa'da 46 yaşındaki öğretmenin evinde cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Abdullahamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görevli Selma Kokoz’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLEN EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren ekipler, Kokoz’u yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 46 yaşındaki öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kokoz’un cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.