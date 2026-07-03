Bursa'da 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

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Bursa'da Gürsu ilçesinde, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, incelemeler sonucunda şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.