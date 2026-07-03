Bursa'da 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Gürsu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.
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Bursa'da Gürsu ilçesinde, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, incelemeler sonucunda şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)