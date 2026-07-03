NYT: ABD, İsrail'in İranlı yetkililere suikast planladığına kanaat getirdi
ABD yönetiminin, İran ile yürütülen müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığı değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecinde İsrail'in tutumuna ilişkin iddialarda bulundu.
"SUİKAST MÜZAKERELERİ BALTALAYABİLİRDİ"
ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken Erakçi ve Kalibaf'ı suikasta uğratmayı planlamış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.
İSRAİL'E "GERİ ADIM ATIN" UYARISI
Yetkililer, Washington yönetiminin bu iki üst düzey ismin suikastının müzakereleri baltalayacağından endişelendiğini ve planı öğrenmesi üzerine İsrail'den "geri adım atmasını" istediğini iddia etti.
TAHRAN, ABD'DEN GÜVENCE İSTEDİ
Washington yönetiminin, bölge ülkelerinden İran'ı bu ihtimale karşı uyarmalarını istediğini öne süren yetkililer, Tahran'ın da arabulucular aracılığıyla ABD'den güvence talep ettiğini aktardı.
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Öte yandan, yetkililerden biri ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Katar'da "verimli" görüşmeler yapıldığını dile getirdi.