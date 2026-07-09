Bursa'da 60 yaşındaki adam yangında hayatını kaybetti

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Bursa'da İnegöl ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde barakada bulunan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle baraka sahibi Dursun Narin dışarı çıkamayarak içeride mahsur kaldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Dursun Narin'in yangın sırasında yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Talihsiz adamın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.