Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde pankart skandalı: Ayet engellendi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay, törenin önüne geçti.

AYETİN YER ALDIĞI PANKARTI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Mezun öğrencilerden Mustafa Malo, üzerinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (Hud-112)" ayetinin yazılı olduğu bir pankartla sahneye çıktı.

Ancak bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturuldu.

Yaşanan anlar törene katılanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"İŞTE YEDİTEPE RUHU"

Tartışmaların odağındaki olay sırasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un pankartın önünü kapatan öğrencilere yönelik "İşte Yeditepe ruhu" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.

Olayla ilgili üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"PANKARTIMIN GÖRÜNMESİ ENGELLENDİ"

Pankartı açan mezun öğrenci Mustafa Malo, pankartının bazı öğrenciler tarafından engellendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Malo, törende Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve hükümeti eleştiren dövizlere izin verildiğini, ancak kendi pankartının önce indirilmeye çalışıldığını, ardından önünde sıra oluşturularak görünmesinin engellendiğini açıkladı.

Malo ayrıca, Dekan Prof. Dr. Yener Ünver'in bu durumu teşvik ettiğini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un ise "İşte Yeditepe'nin ruhu" sözleriyle destek verdiğini ifade etti.

İfade özgürlüğünde çifte standart uygulandığını savunan Malo, üniversite yönetimine tepki göstererek yaşananların kampüste dindar öğrencilere yönelik ayrımcılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.