Bursa'da bir kişi 70 metre yükseklikten traktörle uçtu

1 Şırnak'ta 1 asker şehit oldu İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Aydın ve İzmir’de kiraz ve cevizler zarar gördü İki şehirde 50 dakika içerisinde metrekareye 7-8 kilogram yağış düştü. Yağış bazı bölgelerde tahribata neden oldu.

3 YKS'de kimliğini unutan öğrenciye anne azarı Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü üniversite sınavının bugünkü oturumunda bir annenin çocuğuna azarı dikkat çekti.

4 İsrail'de LGBT yürüyüşü 250 bin kişinin katıldığı gösteri, Orta Doğu'da bu zamana kadar yapılan en büyük LGBT yürüyüşü olarak tarihe geçti.

5 Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi Metina ve Kandil'e düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

6 Rıza Çalımbay boşandı Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.