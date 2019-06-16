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Bursa'da bir kişi 70 metre yükseklikten traktörle uçtu

Unuttuğu ızgarayı almaya traktörle giden Coşkun Durmaz, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Genç adam hayatını kaybetti.

İHA | 16.06.2019 - 11:57..
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Bursa'da yaşayan 50 yaşındaki Coşkun Durmaz ailesiyle pikniğe gitti. Piknik alanına gittiklerinde unuttuğu ızgarayı almak için geri dönen Durmaz, dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör ile 70 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlanarak traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

AFAD BÖLGEYE GELDİ

Olayı gören talihsiz adamın ailesi hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri uçurumdan aşağıya yuvarlanan adamı çıkartmak için AFAD’a haber verdi.

Bursa'da bir kişi 70 metre yükseklikten traktörle uçtu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda Durmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Olay karşısında sinir krizi geçiren aileyi sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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