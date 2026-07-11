Bursa'da bir kişi intihar süsü verdiği olayda eşini öldürdüğünü itiraf etti
Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan 4 çocuk annesi Naciye B.'nin, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İlk olarak intihar iddiasında bulunan Erol B., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ederek kan donduran detayları anlattı.
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Naciye B., iddiaya göre eşi Erol B. tarafından yatağında ölü bulundu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşinin intihar ettiğini söyleyen Erol B. çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.
EMNİYETTEKİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ
Emniyetteki sorgusunda Erol B., eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Naciye B.'nin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)