Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde, Mudanya Belediyesine ait, C.A. (58) yönetimindeki 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu, 70 yaşındaki Feyzullah Yeşilyaprak'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Feyzullah Yeşilyaprak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından çöp kamyonunun sürücüsü C.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme yaptı.