Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay yoğun bakımda

Tiyatro oyuncusu Nedim Saban, sosyal medya platformu X üzerinden, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu duyurdu.

Usta isim için dua isteyen Saban, iyi haberler beklediklerini ifade etti.

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden 79 yaşındaki sanatçı Zihni Göktay, eşinin vefatının ardından zorlu bir döneme girmişti.

Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılması, usta ismin düzenini tamamen altüst etti. Yaşanan süreçlerin ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı almıştı.

Usta oyuncu, huzurevine yerleşme kararıyla ilgili olarak "İnsan eti ağırdır. Ev ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Zihni Göktay, eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Tiyatroya amatör olarak 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi'nde başladı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1964 yılında adım attı.

1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. Burada uzun yıllar boyunca çok sayıda oyunda sahneye çıkan Göktay, özellikle komedi türündeki performanslarıyla tanındı. Kariyeri boyunca 72'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ONLARCA YAPIMDA YER ALDI

1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Göktay, uzun yıllar film seslendirme sanatçılığı da yaptı. Daha sonraki dönemde ise yalnızca rol aldığı yapımlarda kendi karakterini seslendirmeyi tercih etti.

Sahne kariyerinde Kanlı Nigar, Sarıpınar 1914, Pembe Konağın Gelinleri, Resimli Osmanlı Tarihi ve Lüküs Hayat gibi önemli oyunlarda rol aldı.

Sinemada ise 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Ruhi, Meraklı Köfteci'ndeki Deli Kaleci, Hababam Sınıfı: Merhaba ve devam filmlerindeki Üçbuçuk Yusuf karakterleriyle hafızalarda yer etti. Ayrıca Döngel Karhanesi, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban ve Çıngıraklı Top gibi yapımlarda da rol aldı.

Televizyon kariyerinde ise Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Koçum Benim, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası, Üvey Baba ve birçok sevilen dizide farklı karakterlere hayat verdi.