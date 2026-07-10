Bursa'da denetim sırasında alkol çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı

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Trafik polislerinin trafikte vatandaşların can sağlığını tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa'nın Mudanya ilçesinde başarılı bir denetim daha yapıldı.

Ancak denetim sırasında ilginç anlar yaşandı.

KORKARAK ÜFLEDİ

Alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı.

KAMERALARA EL SALLADI

Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi.

Yerinde duramayan sürücünün o anları ise çevredekiler tarafından gülümsemeyle izlendi.