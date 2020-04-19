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Bursa'da denize açılan balıkçılara 3 bin 920 lira ceza

Yasağa aldırış etmeyerek denize açılan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan amatör balıkçılara ceza yağdı.

İHA |
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Bursa'da denize açılan balıkçılara 3 bin 920 lira ceza

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerindeki sahillerde yapılan denetimlerde, sahil güvenlik ekiplerince, yasak olmasına rağmen denize açılan amatör balıkçılar yakalandı.

3 BİN 920 LİRA PARA CEZASI

Denizde yapılan denetimlerde 10 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve il kurul kararlarına aykırı olarak denize çıkmak ve amatör avcılık yapmaktan 392’şer lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan hafta sonu sokağa çıkmayıp evde kalmaları istendi.

Bursa'da denize açılan balıkçılara 3 bin 920 lira ceza

Bursa'da denize açılan balıkçılara 3 bin 920 lira ceza

Bursa'da denize açılan balıkçılara 3 bin 920 lira ceza

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