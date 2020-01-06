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Bursa'da dev yayın balığı ilgi gördü

İznik'te balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider'in İznik Gölü’nde yakaladıkları 98 kiloluk yayın balığını görmek için halk, sahile akın etti.

DHA | 06.01.2020 - 17:18..
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Bursa'nın İznik İlçesinde, sabah saatlerinde Çakırca sahilinden İznik Gölü'nün orta kısımlarına kayıkla açılan balıkçı kardeşler Gökhan ve Hakan Gider, bir gün önceden göle attıkları ağa yayın balığı takıldığını fark etti.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILDI

Gider kardeşler, ağa takılan yayın balığını kayıkla çekerek sahile getirdi. Uzunluğu 2 buçuk metre ve 98 kilogram olan yayın balığını görmek isteyen ilçe halkı, sahile gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gider kardeşler tarafından satışa çıkarılan yayın balığı, kilosu 30 liradan 2 bin 940 liraya bir restoran sahibi Hüsnü Köroğlu tarafından satın alındı.

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -1


Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -2

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -3

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -4

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -5

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -6

Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler -7

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