Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, işitme engelli B.P.'ye cinsel istismarda bulunan Mehmet Kocadoğan, B.P.'nin erkek kardeşi Yusuf P. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
17 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.
CEZA DAİRESİ AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI
Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indirimin az olduğu gerekçesiyle bozdu.
CEZASI 13 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.
Ayrıca, Ceza Dairesi Heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle, sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.
Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay’a itiraz edeceğini söyledi.