taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

İşitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı vurarak öldüren sanığa, ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanarak 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA | 15.03.2020 - 12:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, işitme engelli B.P.'ye cinsel istismarda bulunan Mehmet Kocadoğan, B.P.'nin erkek kardeşi Yusuf P. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

17 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

CEZA DAİRESİ AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI

Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indirimin az olduğu gerekçesiyle bozdu.

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

CEZASI 13 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

Ayrıca, Ceza Dairesi Heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle, sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.

Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay’a itiraz edeceğini söyledi.

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldürdü

İlginizi Çekebilir
Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'da çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı
Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi
Küçük bir çocuğun koronavirüse karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
Ortaylı, koronavirüs sonrası Türkiye'de insanların market raflarını boşaltıp gıda stoklamasını eleştirdi
TEM'de bariyerlere ve direğe çarpan araç ters döndü
Maslak istikametinde ilerleyen alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak dururken, kaza sonrası iki kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
916
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
518
Umreden gelenler karantina altında
Umreden gelenler karantina altında
249
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
98
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
54
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
85
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir