Bursa'da erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.
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Bursa'da saat 21.00 sıralarında Eymir Mahallesinde kendi bahçesindeki erik ağacına çıkan Osman B. (70), meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)