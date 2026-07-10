Bursa'da evinin merdivenlerinde düşen adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde Rıza Özgür, annesinin yazlıkta bulunduğu sırada yaşadığı eve geldi. İddiaya göre eve girmek üzere olduğu sırada ayağı kayarak merdivenlerde dengesini kaybetti. Sert şekilde yere düşen Özgür'ün başını merdivenlere çarptığı öne sürüldü.

KOMŞULAR SESİ FARK ETTİ, GERÇEK SABAH ORTAYA ÇIKTI

Mahalle sakinleri, gece saatlerinde duydukları sesi ilk anda önemli bir olay olarak değerlendirmedi.

İddiaya göre çevrede yaşayanlar, gelen gürültüyü tabak ya da benzeri bir eşyanın kırılma sesi sandı. Sabah saatlerinde ise merdivenlerde hareketsiz yatan kişiyi gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Rıza Özgür'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayın meydana geliş şeklinin netleştirilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

ANNESİNİN GÖZYAŞLARI YÜREK BURKTU

Oğlunun hayatını kaybettiği haberini alan anne, olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Rıza Özgür'ün cansız bedeninin başında gözyaşı döken ve uzun süre feryat eden annenin yaşadığı acı, çevrede bulunan vatandaşları da derinden etkiledi. Olay yerinde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, yakınları acılı anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve polis ekiplerinin olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Rıza Özgür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.