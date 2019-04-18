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Bursa'da mahkeme aşk mektubunu delilden saymadı

Bursa'da, tartıştığı sevgilisini sol bacağından pompalı tüfekle vuran ve ömür boyu hapsi istenen zanlı, avukatı aracılığı ile mahkemeye delil olarak aşk mektubu sundu. Mahkeme delili kabul etmedi.

DHA | 18.04.2019 - 10:06..
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Şubat ayında Bursa Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki Ahmet Kara, 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı 26 yaşındaki Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden aldı.

Canbazlar Mahallesi'ne giden ikili, burada konuşmaya başladı.

Bursa'da mahkeme aşk mektubunu delilden saymadı

VURDU, HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, çıkan tartışmada pompalı tüfek ile genç kadını sol bacağından vurdu. Kara sonrasında ise kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı'yı hastaneye götürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da mahkeme aşk mektubunu delilden saymadı

SEVGİLİSİ KATILMADI

Kara'nın hazır bulunduğu duruşmaya Çıkıkçı katılmazken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı. Çıkıkçı'nın avukatı, bir önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİM"

Sanık Ahmet Kara ise ''Vurduktan sonra hastaneye götürdüm. Bir anlık sinirle vurdum, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum." dedi.

Bursa'da mahkeme aşk mektubunu delilden saymadı

CEZAEVİNE AŞK MEKTUPLARI GELMEYE DEVAM ETTİ

Duruşmada sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, halen Aslı Çıkıkçı ile mektuplaştığını söyledi. Avukat, Çıkıkçı'nın aşk sözleri yazdığını ileri sürdüğü mektupları mahkeme delil olarak sunarak, Kara’nın tahliyesini talep etti.

Mahkeme ise mektupları delil olarak kabul etmeyerek, Ahmet Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa'da mahkeme aşk mektubunu delilden saymadı

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