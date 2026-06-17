Bursa'da sosyal medyada başlayan husumet kanlı bitti: 22 yaşındaki genç öldürüldü

Bursa'da akılalmaz olay...

Saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D., sosyal medya ve telefon üzerinden tartıştıkları kişilerle konuşmak üzere buluştu.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan ile Yusuf D. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini kısa sürede sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda G.Ö., A.A. ve A.B.T. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Firari durumda bulunan G.Ö.’nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.