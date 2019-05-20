Bursa'da torununu iple dolaştıran dede

Halinden memnun olan küçük çocuk, dedesinin tuttuğu iple yürüyüşü tamamladı.

Bulduğu yöntemle dikkat çeken Feridun Pulurlu’yu vatandaşlar alkışlarla karşıladı.



KAYBOLMASIN DİYE BELİNE İP BAĞLADI

Bursa'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşüne Feridun Pulurlu damga vurdu. Yürüyüşün başından itibaren yanında getirdiği ipin bir ucunu kaybolmasından korktuğu 3 yaşındaki torununun beline bağlayan Pulurlu diğer ucunu da elinde tuttu.





"BU KALABALIKTA KAYBOLUR, KEŞKE HERKES BENİM GİBİ SAHİP ÇIKSA"

Bulduğu yöntemle dikkat çeken Pulurlu’yu vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Pulurlu, “Bu kalabalıkta çocukların kaybolmaması mümkün değil, ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. Keşke herkes benim gibi yöntemlerle çocuklarına sahip çıksa, o zaman kimsenin canı acımaz. Böyle bir günü torunumla kutlamak çok güzel” dedi.



