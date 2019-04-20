Büyükada yangınında ağır yaralanan at doğurdu

Büyükada'da 1 Ocak'ta çıkan ahır yangında 9 at telef olmuş, birçok at da yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi gören yaralı atlardan biri olan "Sakura", dün doğum yaptı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Haberi, atların tedavisi ile yakından ilgilenen hayvansever Okan Oflaz paylaştı. Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küllerinden doğmak, umut olmak, ümit vermek. Sakura, canımızın içi güzel kız. 1 Ocak'ta Büyükada'da çıkan fayton yangınından üçüncü derece yanıkla çıkıp, tüm vücudu dökülmesine rağmen aylardır direniyordu. Sebebi bu minikmiş." ifadelerini kullandı.