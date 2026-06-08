Büyükçekmece'de sahne alan düğün şarkıcısı, ezana tahammül edemedi

Ezana dil uzattı...

Sosyal medya paylaşılan görüntüler infiale yol açtı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde kayıt altına görüntüler gündem oldu.

EZANA TAHAMMÜL EDEMEDİ

bir organizasyonda sahne alan Pınar Hatipoğlu isimli düğün şarkıcısı, ezana olan saygıya bile tahammül edemedi.

"KUSURA BAKMAYIN"

Salon işletmecisinin ezan nedeniyle müziğe ara verilmesi yönündeki talebinden rahatsızlık duyan düğün şarkıcısı, “Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede. Hadi bakalım ufacık bir ara.” sözleriyle ezana tahammülsüzlüğünü dile getirdi.

HESABINI GİZLEDİ

Öte yandan düğün şarkıcısı Pınar Hatipoğlu'nun, gelen tepkiler sonrasında kişisel Instagram hesabını gizlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gündem olan görüntüler sonrası binlerce kullanıcı, düğün şarkıcısına sert tepki gösterdi.

AKILLARA TARKAN GELDİ

Büyükçekmece'de bir organizasyonda sahne alan Pınar Hatipoğlu'nun ezan sesinden rahatsız olması sonrası akıllara Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konseri getirdi.

Çünkü megastar Tarkan da sahnede şarkı söyleyeceği esnada ezan sesini duyunca ara vermişti.

Tarkan'ın ezan sebebiyle konserine ara verdiği anlar paylaşılmış ve megastar bu hareketiyle dini değerlere olan saygısını göstermiş ve herkesten büyük takdir kazanmıştı.