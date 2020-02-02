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Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek

Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen Ay ailesi, 6 ay önce sahiplendikleri ördeği de yanlarında getirdi. Şehirdeki en işlek caddede ailenin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu.

DHA | 02.02.2020 - 16:27..
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İstanbul Zeytinburnu'ndan Bolu'da üniversitede öğrenim gören kızlarını ziyarete gelen Ay ailesi, 6 ay önce yavruyken sahiplendikleri ördeği geride bırakamadı.

Baba Şenol Ay, kızı, eşi ve 10 yaşındaki oğlu Eren Ay ile birlikte ördeklerini de Bolu'ya getirdi.

Ailenin İzzet Baysal Caddesi'ndeki yürüyüşü sırasında onlara ördekleri de eşlik etti.

SEVİMLİ ÖRDEK İLGİ ODAĞI OLDU

Boynuna kırmızı fular takılan, ailenin en küçük bireyi Eren Ay'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan beyaz ördek ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş aileye ricada bulunup ördeği sevdi. Sevimli ördek de vatandaşların kendisi sevmesine izin verdi. Ördeğin aile ile birlikte yürüyüşü ilginç görüntüler oluşturdu.

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -1

NEREYE GİDERSEK BİZİMLE BERABER GELİYOR

Şenol Ay, ördeklerinin artık ailenin bir bireyi olduğunu ve her seyahatte kendilerine eşlik ettiğini anlatarak, "O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı, biz onu aldığımızda civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor. Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor. Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil. Ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz. O da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla." ifadelerini kullandı.

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -2

"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Eren Ay ise, "Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum. Oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve 2 tane de tavuğum var." dedi.

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -3



Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -4

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -5

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -6

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -7

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -8

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -9

Caddede sahibinin arkasından yürüyen ördek, ilgi odağı oldu -10

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