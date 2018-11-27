Çağatay Ulusoy: Asılsız iftiraların son bulmasını dilerim

Dün Silivri Adliyesi'nde görülen mahkemede Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 14 aylık evliliklerini tek celsede noktaladı.

Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı'nın adı yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılmaya başlandı.

"ÇAĞATAY'LA ARKADAŞLIĞIM YAKIN ÇEVREM TARAFINDAN İYİ BİLİNİR"

Mahkemeden sonra olayla ilgili hemen açıklama yapan Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" derken, Ulusoy tarafından bir açıklama yapılmamıştı.





"ACUN VE ŞEYMA ARKADAŞIMDIR"

Bugün, yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesaplarından dedikoduları yalanlayan bir açıklama geldi.

Ulusoy, "Hem Acun abi hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız iftiraların son bulmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



