Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Kerem Bursin ile olan 3,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.

"YENİ BİR SENARYO"

Ayrılığın ardından Sarıkaya ile ilgili yeni bir ilişki olabileceği iddiası gündeme gelirken; güzel oyuncu, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim." demişti.

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN BEĞENİ

İlişkilerindeki heyecanı kaybetmelerinin ardından bu kararı aldıklarını dile getiren Sarıkaya ve Bursin, ayrılık sonrası henüz bir araya gelmezken, eski sevgili Çağatay Ulusoy, atağa geçti.





FANLAR HAREKETE GEÇTİ

Bir zamanlar aynı dizide rol arkadaşı olan Çağatay Ulusoy, Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafı beğendi. Bu beğeni ikilinin fanlarını harekete geçirdi.

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ

Beğeninin kısa sürede yayıldığını fark eden Ulusoy, daha sonra beğeniyi geri çekti. Kafaları karıştıran tavır, yeniden birliktelik olur mu sorusunu da gündeme getirdi.

ULUSOY, DUYGU SARIŞIN İLE BİRLİKTE

Öte yandan Çağatay Ulusoy bir ayrılıp bir barıştığı Duygu Sarışınla birlikte. İkili geçtiğimiz günlerde, ayrılık sonrası barışmayı kutlamak için tatile çıktı. Duygu Sarışın'ın beğeni konusuna ne diyeceği de yine merak konusu...