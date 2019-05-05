taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Kerem Bursin ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un radarına takıldı.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Kerem Bursin ile olan 3,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.

"YENİ BİR SENARYO"

Ayrılığın ardından Sarıkaya ile ilgili yeni bir ilişki olabileceği iddiası gündeme gelirken; güzel oyuncu, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim." demişti.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN BEĞENİ

İlişkilerindeki heyecanı kaybetmelerinin ardından bu kararı aldıklarını dile getiren Sarıkaya ve Bursin, ayrılık sonrası henüz bir araya gelmezken, eski sevgili Çağatay Ulusoy, atağa geçti.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

FANLAR HAREKETE GEÇTİ

Bir zamanlar aynı dizide rol arkadaşı olan Çağatay Ulusoy, Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafı beğendi. Bu beğeni ikilinin fanlarını harekete geçirdi.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ

Beğeninin kısa sürede yayıldığını fark eden Ulusoy, daha sonra beğeniyi geri çekti. Kafaları karıştıran tavır, yeniden birliktelik olur mu sorusunu da gündeme getirdi.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

ULUSOY, DUYGU SARIŞIN İLE BİRLİKTE

Öte yandan Çağatay Ulusoy bir ayrılıp bir barıştığı Duygu Sarışınla birlikte. İkili geçtiğimiz günlerde, ayrılık sonrası barışmayı kutlamak için tatile çıktı. Duygu Sarışın'ın beğeni konusuna ne diyeceği de yine merak konusu...

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı stalkladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

101
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

70
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

163
Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

79
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

108
Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

49
Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir