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Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın itirafı

Çağatay Ulusoy’dan kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın’la ilişkisi hakkında itiraf geldi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 10:40..
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Oyuncu Duygu Sarışın'la 3 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Birlikteliği hakkında bir dergiye "Her şey yolunda" itirafı yapan Ulusoy, aşka bakışını da Hemingway'in şu sözüyle özetledi: "Hayatta en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen o insanın olması."

Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın itirafı

"YAŞAMAK İÇİN..."

Aksiyon tutkunu Ulusoy, bulduğu her fırsatta kendini denize atıyor. Profesyonel dalgıçlarla dalan oyuncu, balık avında da iddialı. Oyuncu, şu sözlerle de hayata bakışını dile getirdi: "Yaşamak için her şeyi, denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak da müthiş huzur veriyor bana."

Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın itirafı

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