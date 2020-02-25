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Çağatay Ulusoy'un kaçış planı

Yeniköy'de görüntülenen Çağatay Ulusoy gazetecileri oyalaması için basın danışmanını evden çağırdı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 07:29..
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan, son olarak dijitalde Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün Yeniköy’deki bir mekandaydı.

BASIN DANIŞMANI PLANI

Yakışıklı oyuncu, çıkış kapısında habercilerin beklediğini öğrendi. Görüntü vermemek için dakikalarca çare aradı. Sonunda telefonla basın danışmanını çağırıp muhabirlerle konuşmasını istedi.

YİNE DE YAKALANDI

Basın danışmanı dışarda muhabrileri oyalamaya çalışırken tam bu sırada restoranı, şoförlü aracıyla arka kapıdan terk etti. Flaşlar patlayınca Çağatay Ulusoy’un burnunu eliyle kapatması dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy'un kaçış planı

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