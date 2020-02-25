Çağatay Ulusoy'un kaçış planı

1 Selin Şekerci, hayranlarını üzdü Selin Şekerci ile Furkan Andıç'ın buluşması yeni proje haberlerinin çıkmasına neden oldu.

2 Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protestolar sırasında bir emniyet amiri ile 3 sivil hayatını kaybetti

3 Aydan Şener kızını büyüttü Türk sinemasının başarılı isimlerinden Aydan Şener, kız Ecem Akbin'in doğum gününü Instagram sayfasından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

4 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

5 Denetimlerde bin 444 kişinin ehliyetine el konuldu Ülke genelinde trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde bin 67 araç trafikten men edilirken, bin 444 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

6 Sağlıklı çocuklar için reçete: Sevgi ve şefkat İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Bekir Aktura, çocuğun sağlıkla büyüyüp gelişebilmesi ve tam bir iyilik halinde olabilmesi için sevgi ve şefkatin çok önemli olduğunu söyledi.