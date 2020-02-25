Çağatay Ulusoy'un kaçış planı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan, son olarak dijitalde Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün Yeniköy’deki bir mekandaydı.
BASIN DANIŞMANI PLANI
Yakışıklı oyuncu, çıkış kapısında habercilerin beklediğini öğrendi. Görüntü vermemek için dakikalarca çare aradı. Sonunda telefonla basın danışmanını çağırıp muhabirlerle konuşmasını istedi.
YİNE DE YAKALANDI
Basın danışmanı dışarda muhabrileri oyalamaya çalışırken tam bu sırada restoranı, şoförlü aracıyla arka kapıdan terk etti. Flaşlar patlayınca Çağatay Ulusoy’un burnunu eliyle kapatması dikkat çekti.