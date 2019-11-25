Çağatay Ulusoy'un projesi rafa kalktı

İlk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un 'Azadlık Saka' adlı filmi, iptal edildi.

Sırf bu film için 110 kiloya kadar çıkan Ulusoy'un, çabası da boşa gitmiş oldu.

CAST GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDU

Bir köyde geçen film için geçtiğimiz günlerde mekan bakan oyuncu; bir yandan da filmdeki Arapgir, Memduh ve Mesut gibi ana karakterleri belirlemek için cast görüşmeleri gerçekleştiriyordu.

RAFA KALKTI

Ulusoy'un senaryosunu Tolga Aydın'la beraber yazdığı filmle ilgili yeni bir gelişme olduğu bu nedenle 'Azadlık Saka' adlı filmin rafa kalktığı belirtildi.