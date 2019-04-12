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Çağla Şıkel: Podyumu hala biz sallıyoruz

Çok sevdiği mesleği mankenlikle ilgili konuşan Şıkel, 'Bizim gibi mankenler daha gelmedi' diye konuştu.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 07:01..
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Çağla Şıkel: Podyumu hala biz sallıyoruz

Manken-sunucu Çağla Şıkel, Etiler'de oyuncakçıdan çıkarken görüntülendi. Şıkel, yeni mankenleri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"PODYUMU HALA SALLIYORUZ"

Moda ve mankenlik sektörünün eskisi gibi rövanşta olmadığı ve kendisi de dahil olmak üzere Deniz Akkaya, Özge Ulusoy… gibi mankenlerden sonra podyumu sallayan isimlerin çıkmadığı hatırlatılan Şıkel konuyla alakalı; “Biz hala salladığımız için gelmiyor olabilirler.

Çağla Şıkel: Podyumu hala biz sallıyoruz

"FİZİĞİ VE YÜZÜ BENDEN GÜZEL MANKENLER VAR"

Modellik mesleği çok enteresan. Podyumda fiziği ve yüzü benden bin kat güzel olan modeller var ama o modellerimiz yirmi sene sonra da podyuma çıkarken heyecanlanacak mı? Yürümüş olmak için mi çıkıyorlar? O ışığa sahipler mi?

"BEN BU MESLEK İÇİN YARATILMIŞIM"

Ben hala müthiş bir heyecan yaşıyorum. Ben kesinlikle bu meslekte ve sahnede olmak için yaratılmışım. Bence elliye geldiğimde de aynı şeyi konuşuyor olabiliriz”

Çağla Şıkel: Podyumu hala biz sallıyoruz

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