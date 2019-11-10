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Çağla Şıkel son durumunu paylaştı

Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören ünlü manken Çağla Şıkel'ın, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Haber Merkezi | 10.11.2019 - 14:15..
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Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve bir haftadır tedavi gören ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'den haber var.

Çağla Şıkel son durumunu paylaştı

İYİYE GİDİYOR

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Şıkel, son durumunu sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Sevenlerinin oldukça merak ettiği güzel manken, paylaştığı fotoğrafla durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Çağla Şıkel son durumunu paylaştı

"DUALARINIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Çağla Şıkel, paylaşımının altına "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok." notunu düştü.

Çağla Şıkel son durumunu paylaştı

Ünlü mankenin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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