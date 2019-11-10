Çağla Şıkel son durumunu paylaştı

Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve bir haftadır tedavi gören ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'den haber var.

İYİYE GİDİYOR

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Şıkel, son durumunu sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Sevenlerinin oldukça merak ettiği güzel manken, paylaştığı fotoğrafla durumunun iyiye gittiğini söyledi.

"DUALARINIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Çağla Şıkel, paylaşımının altına "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok." notunu düştü.

Ünlü mankenin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.