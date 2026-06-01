Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama geldi

Beşiktaş'tan geride bıraktığımız sezon Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılara dönüyor.

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy'un maaşının bütçelerine uymadığını söyledi.

"MAAŞI YÜKSEK, BİZE UYMUYOR"

İtalyan ekibinin başkanı Giulini, "Folorunsho, Semih Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz ise maaş bütçesini sınırlayabildiğimiz için mali açıdan sürdürülebilir durumdayız. Bugün, tam maaşlarla, bu üçünden hiçbiri Cagliari'nin parametrelerine uymuyor." dedi.

BONSERVİS OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Cagliari'nin, bu açıklamanın ardından 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Cagliari'de 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.