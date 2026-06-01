Kanser için yeni bir umut daha: "Amivantamab" aşısı tümörleri yok ediyor

Çağımızın en tehlikeli hastalığı olan kanserin tedavisi için umutlar sürüyor.

Bu kapsamda da yürütülen bazı çalışmalar, tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları için yeni bir kapı aralıyor.

Kemoterapi ve immünoterapiye yanıt vermeyen kanser hastalarında denenen yeni bir aşı tedavisi, uzmanlar tarafından "eşi görülmemiş" olarak nitelendirildi.

Araştırmanın merkezi ise İngiltere...

İngiltere’deki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden Hastanesi öncülüğünde 11 ülkede çalışma yürütüldü.

BAZI HASTALARDA TÜMÖRLERİ YOK ETTİ

11 ülkede yürütülen çalışmadan olumlu haberler de geldi.

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen ‘amivantamab’ adlı tedavinin, bazı hastalarda tümörleri tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi.

ABD Chicago’da dün başlayan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan araştırma sonuçları da bunu ortaya koydu.

İLAÇ 102 HASTAYA UYGULANDI

İngiltere'de yürütülen uluslararası çalışmada, kanseri yayılmış veya yeniden ortaya çıkmış ve mevcut tedavilere yanıt vermeyen 102 baş-boyun kanseri hastasına amivantamab adlı ilaç uygulandı.

43 HASTADA TÜMÖRLER KÜÇÜLDÜ, 15 HASTADA YOK OLDU

Araştırma sonucunda 43 hastada tümörlerin küçüldüğü ya da kaybolduğu görülürken, 15 hastada tümörlerin tamamen ortadan kalktığı tespit edildi.

"EN GÜÇLÜ YANITLAR"

Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Kevin Harrington, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Kevin, “Bu hasta grubunda şimdiye kadar görülen en güçlü yanıtlar arasında.” diyerek tedaviye duyduğu güveni belirtti.

KANSERİ 3 FARKLI NOKTADAN ELE ALIYOR

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen amivantamab, kanseri üç farklı noktadan hedef alıyor.

İlaç, tümör büyümesini destekleyen iki biyolojik mekanizmayı engellerken aynı zamanda bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasını teşvik ediyor.

KATILIMCILAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Araştırmaya katılan 56 yaşındaki Carl Walsh, tedavi sürecinde yaşadıklarından bahsetti.

Carl isimli hasta, tedavi öncesinde zorlu bir süreçten geçtiğini, konuşmakta ve yemek yemekte bile zorlandığını söyledi.

Ancak birkaç kürün ardından şişliğin ve ağrının büyük ölçüde azaldığını söyledi.

YENİDEN NORMAL YAŞAMINA DÖNDÜ

Walsh, bugün yeniden normal bir yaşam sürdürebildiğini belirtti.

Bilim insanları, elde edilen verilerin özellikle tedavi seçenekleri tükenmiş hastalar için son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri olabileceğini belirtiyor.

EN TEHLİKELİ KANSER TÜRLERİ

“Pankreas Kanseri,



Akciğer Kanseri,



Glioblastoma,



Karaciğer Kanseri,



Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri.”

ERKEKLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

“Prostat kanseri



Akciğer kanseri



Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser



Mesane kanseri



Deri kanseri (melanom dahil)



Mide kanseri”

KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

“Meme kanseri



Kolorektal (kalın bağırsak ve rektum) kanser



Rahim (endometrium) kanseri



Akciğer kanseri



Over (yumurtalık) kanseri



Tiroid kanseri”

