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Cam Yaman'dan libido açıklaması

Can Yaman, libido açıklamasıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 14:13..
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Eski partneri Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasıyla olay yaratan Can Yaman, ardından İspanya'da bir kadın hayranının "Can Yaman gerçek olduğunu kanıtlayabilir mi?" sorusuna, 'Arkaya geçelim, göstereyim' diye yanıt vermişti.

Cam Yaman'dan libido açıklaması

 

Aralık ayında bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

"FARKLI YERLERE GİTTİ"

Yaman, yaşananlarla ilgili şöyle dedi: "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."

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