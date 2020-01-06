Cameron Diaz, anne oldu

90’lara damga vuran 46 yaşındaki ABD’li oyuncu Cameron Diaz, 40 yaşındaki rock yıldızı Benji Madden ile 5 yıl önce evlenmişti.

"BAŞKA AYRINTI VERMEYECEĞİZ"

Diaz, iki yıl önce Hollywood kariyerini noktalamıştı. Çift dün ‘Bir kızımız oldu’ açıklaması yaparak sürpriz yaptı. Çift, “Adı Raddix. Fotoğraf paylaşmayacağız, başka ayrıntı da vermeyeceğiz” dedi.

Süpriz bebek magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Çünkü Diaz’ın son görüntülerinde hamilelik belirtileri yoktu.

TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Bebeği, Diaz’ın mı doğurduğu, taşıyıcı anneden mi yoksa evlatlık mı olduğu bilinmiyor. Çiftin uzun yıllar tüp bebek tedavisi gördüğü biliniyordu.