Cami saldırısında çocukların hayatını kurtaran kahramanın son mesajı: Allah hayırlı ölüm nasip etsin

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybeden 3 insandan birisi güvenlik görevlisi Amin Abdullah oldu.

Amin Abdullah aynı zamanda Müslüman çocukların öğrenim gördüğü bir eğitim merkezi de olan komplekse yapılan saldırı sırasında çocukların önüne geçerek siper oldu.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, Amin Abdullah'ın saldırının önlenmesinde önemli bir payı olduğunu belirterek "Yaptıkları kahramanca. Şüphesiz bugün hayatlar kurtardı." diye konuştu.

BAĞIŞ KAMPANYASINA İLGİ BÜYÜK

ABD'deki Müslümanların haklarıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları, Amin Abdullah'ın ailesi için bağış kampanyası başlattı.

Kampanyaya şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde bağış yapıldı.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Amin Abdullah'ın Facebook hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medyada dolaşıma girdi. Amin Abdullah, son paylaşımında şunları yazmış:

"Başarı nedir? Birçok insana göre başarı; finansal istikrar, iyi bir itibar, güzellik vb. şeylerdir.

Bana gelince! Vallahi başarı; yaratıcımız olan Allah'a, doğumda bana ödünç verdiği o tertemiz ruhla geri dönebilmektir.

Allah Teala'nın meleklerinin 'Korkmayın ve üzülmeyin, aksine size vadedilen cennetin müjdesiyle sevinin' demesidir. Allah Teala hepimize hayırlı, güzel bir ölüm nasip etsin. Amin."

İSLAMOFOBİK YAYINLAR YAPILDI

ABD makamları, saldırıyı "nefret suçu" kapsamında inceliyor.

Soruşturma makamlarının tutumuna rağmen ABD medyasında saldırıyı aklamaya çalışan İslamofobik yayınlar da yapıldı.