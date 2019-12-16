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Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Gelen tepkilere rağmen camilerde oturarak namaz kılmak için kurulan tabureler, gün geçtikçe artıyor.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 11:02..
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Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Müslümanların ibadet için gittikleri camilerde yaşlılar ve sağlık sorunu yaşayanlar, rüku ve secdeye gitmekte sorun yaşayınca tabure üzerinde oturarak namaz kılmayı tercih ediyor.

Önceleri birkaç kişinin tabure üzerinde namaz kıldığı camilerde, daha sonra arka saflara sıra sıra oturaklar konuldu.

Her geçen gün sıra sıra dizilen oturaklar artıyor, camilerin arkasından yanlarına doğru yerleştiriliyor.

ÜSKÜDAR ST. ANTUAN CAMİİ

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, Üsküdar'da bir camide çekilen fotoğrafta caminin yan tarafında halının rengiyle uyumlu sıraların yerleştirildiği görülüyor.

Bu fotoğrafı paylaşan kullanıcılar ise; İstiklal Caddesi'ndeki St. Antuan Kilisesi'ne atıfla Üsküdar St. Antuan Camii yorumunu yapıyor.

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeninde namaz sorunu devam ediyor haberi
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

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