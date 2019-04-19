Can Gürkan'ın tahliyesi aileleri çileden çıkardı

Geçen yıl 11 Temmuz tarihinde, Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

MEN CEZASI DA ALMIŞTI

Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.





CAN GÜRKAN TAHLİYE EDİLDİ

Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

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"BÖYLE BİR KARAR ÇIKACAĞINI BİLİYORDUK"

Karar sonrası şehit madencilerin yakınları, bu duruma tepki gösterdi. Faciada yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak (54), olayın meydana geldiği madende kendisinin de daha önce çalıştığını belirterek "Böyle bir kararın çıkacağını biliyorduk. Özellikle Can Gürkan'a tahliye kararı çıkacağını bekliyorduk. Çünkü Can Gürkan en az cezayı alan, ancak en sorumlu olan kişiydi. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı asla tanımıyoruz. Bu kararın yanlı ve taraflı olduğunu düşünüyoruz. Gerçek sorumlu Can Gürkan'ın kendisi olmasına rağmen, ödül gibi bir ara karar verildi." dedi.

"FACİAYI YENİDEN YAŞADIK"

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (52) ise gözyaşları eşliğinde, "Dün akşam üzeri aldığımız bir haberle, bize 301 madencinin öldüğü faciayı tekrar yaşattılar. Bu da Türkiye'de adaletin olmadığını gösteriyor. Adalet nerede? Artık bizim sesimizi Ankara duysun. Biz, adalet istiyoruz. 438 çocuk yetim kaldı, babalarını soruyor. Can Gürkan, dün akşam koşarak ailesine gitti. Bizim çocuklarımızın hayatlarından çaldılar." dedi.

"KİME NE ANLATACAĞIZ"

Şehit madencilerden Talip Şenlik'in babası Hasan Şenlik (65) ise adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını belirtip, "Çocuklarımız öldü gitti. Can Gürkan serbest bırakıldı. İtiraz etmek istesek kime gideceğiz, kime ne anlatacağız." diye konuştu.

"AYNI ACILARI YAŞASINLAR"

Bir başka şehit madenci Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas (42) da "Aradan 5 yıl geçti, bu ülkede adaleti aramamıza rağmen bulamadık. Gözle görülür bir adalet var ama akla mantığa sığacak bir adalet yok. Dilerim ki Allah'tan, bizim çektiğimiz acıyı onlar daha çok çeksin. Bizim eşlerimiz o maden içerisinde yanarak öldü ve biz ölüsünü bile 3 gün sonra aldık. Bu acının tarifi yok. Rabbim yardımcımız olsun. Acıları hala ilk günkü gibi taze." ifadelerini kullandı.

"UYGUN BİR KARAR DEĞİL"

Şehit madencilerin ailelerinin avukatı Mehmet Aydın da Can Gürkan'ın tahliyesinin bekledikleri bir karar olmadığını belirtip, "Verilen karar, uygun bir karar değildir. İstinaf Mahkemesi, ciddi manada yanılgıya düşmüştür. Hatta İstinaf Mahkemesi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu madencilik faaliyeti yapamaması, maden ocağı çalıştıramaması gibi cezaları da kaldırmıştır. Hem de tahliyesine hükmetmiştir. Biz bu işin takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

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