Dilan Polat'ın koruması Can Polat hayatını kaybetti! İlk paylaşım geldi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın koruması Can Polat, Alaçatı'da silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda Polat'ların akrabası olan koruma, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Can Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgiler sosyal medyada merak konusu oldu. Peki; Can Polat öldü mü? İşte detaylar...
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesiyle birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde silahlı saldırıya uğradı.
Yakın koruması Can Polat'ın ağır yaralandığı olay, aileye korku dolu anlar yaşattı.
Dilan Polat'ın yardım çığlıkları attığı paylaşım, izleyenleri korkuttu.
"Can Polat öldü mü" sorusu gündem olurken, detaylar da ortaya çıktı.
4 çocuk babası Can Polat’ın, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığından ayrılmak istediği ve memleketine dönmeye hazırlandığı iddia edildi.
CAN POLAT ÖLDÜ MÜ
İzmir Çeşme’de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aile üyelerinden ise ilk paylaşım geldi. Demet Özalp'ın paylaşımında, "Çok üzgünüm, başımız sağolsun" ifadeleri yer aldı.