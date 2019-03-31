Can Yaman 'bardak fırlatma' cezasını ödemeyecek

İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatan oyuncu Can Yaman’a para cezası kesildi.

GÜNLÜĞÜ 90 TL OLARAK BELİRTİLDİ

Can Yaman, hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oyuncunun günlük kazancını ortalama 90 TL olarak belirledi. Karara göre Yaman, cezası karşılığında toplam 7 bin 830 lira ödeyecekti.

GAZETECİLER SORDU

Konuyla ilgili açıklama ise dün akşam geldi. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Yaman, kendisine yöneltilen "7 bin 830 lira cezaya çarptırıldınız neler söyleyeceksiniz?" sorusuna beklenmeyen bir cevap verdi.

CEZASI ARTABİLİR

Hızlı adımlarla evine doğru ilerlerken konuşan Yaman, "Ödemeyeceğim." dedi. Can Yaman'ın bu ücreti ödemediği halde cezasının artabileceği belirtiliyor.