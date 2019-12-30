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Çanakkale'de fırtına etkili oluyor

Çanakkale'de etkisini arttıran poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İHA | 30.12.2019 - 16:53..
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Çanakkale'de bugün etkisini arttıran poyraz fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle iskeleye vuran dalgaların boyu 5 metreyi aşarken, vatandaşlar da yolda yürümekte zorlandı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Poyraz fırtınasının yanı sıra dönem dönem sağanak yağışın da görüldüğü Çanakkale'de deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehirde deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, dün yayımladığı açıklama ile bugünkü Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın Çanakkale'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Çanakkale'de fırtına etkili oluyor

Çanakkale'de fırtına etkili oluyor

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