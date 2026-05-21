Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI DAVA DOSYASINA GİRDİ

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtildi.

Dava dosyasına konu olan sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Nisan 2025 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası başladığı aktarıldı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.”

KAFTANCIOĞLU’NUN PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Davada Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımın soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır.”

Söz konusu paylaşımın ardından Kaftancıoğlu’nun, 23 Ekim tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde ifade verdiği bildirildi.

ERDOĞAN’IN AVUKATININ KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebi de değerlendirildi.

Mahkeme, “suçtan zarar görme ihtimaline binaen” yapılan katılma talebini kabul etti.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Duruşmada söz alan Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin şehir dışında bulunduğunu belirterek bir sonraki celsede hazır edileceğini ifade etti.

Bunun üzerine mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı verdi.

Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 15 Eylül tarihinde görülmesine karar verdi.