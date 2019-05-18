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Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

İmamoğlu'na bağış kampanyasıyla ilgili bilgi veren CHP İstanbul İl Başkanı, Murat Boz'un onayıyla açıklama yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 09:52..
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yardım kampanyasında şarkıcı Murat Boz'un 100 bin liralık bağış yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

"KALANI ANNESİ ADINA BAĞIŞLADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, "Çok ünlü bir kişi daha ilk günden 100 bin TL bağış yaptı. O ünlü sanatçımıza, 100 bin TL'yi iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı" ifadelerini kullanmıştı.

Bağışı yapan kişinin Murat Boz olduğuna dair haberler çıksa da Murat Boz ve CHP cephesinden konuya ilişkin bir açıklama bu zamana kadar gelmemişti.

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

Sözcü'den Özlem Gürses, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile süreci konuştu. Kaftancıoğlu söyleşide bağış kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MURAT BOZ BİLGİNİN PAYLAŞILMASINA ONAY VERDİ"

-CHP'nin bağış kampanyası çok konuşulmaya başlandı.

Kaftacıoğlu: İlk gün 5 milyon TL gibi bir rakam toplandı. Kampanya bittiğinde şeffaf bir süreç olarak yöneteceğiz.

-Murat Boz belki istemezdi…

Kaftancıoğlu: Tam tersine, Murat Boz'un kendi onayı ile paylaşıldı o bilgi. Hep de böyle olacak…

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

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