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Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçild

Kemal Kılıçdaroğlu’nun müdahalesi ile Cemal Canpolat adaylıktan çekildi, seçime tek aday olarak giren Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı oldu.

AA & Ensonhaber | 10.02.2020 - 00:18..
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Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçild

Bugün düzenlenmesi planlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39 ilçe başkanına "İstanbul adayımız Canan Hanım" diyerek aday istemediğini belirtmişti.

Ancak Cemal Canpolat, harekete geçmiş ve delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Bunun bilgisini alan Kılıçdaroğlu, 270 delegenin imzasını alan Canpolat'ı arayarak adaylıktan çekilmesini rica etmişti.

Bugün düzenlenen İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olan Canan Kaftancıoğlu, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Sonuçlara göre kullanılan 571 oyun 510’unu geçerli, 61’i geçersiz olarak sayıldı.

Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçild

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Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçild
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçild
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